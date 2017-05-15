НОВОСТИ | Общество













15.05.17 18:08 В Красноярске мошенники незаконно присвоили более 70 миллионов рублей





Фото Под видом инвестиций на Сейшельских островах трое красноярцев украли больше 70 миллионов рублей. По версии прокуратуры, обвиняемые создали компанию, зарегистрированную на Сейшелах. И предлагали вкладывать в нее деньги, получая до 15 процентов дохода. В авантюру вложились 165 человек. Злоумышленники присвоили их миллионы. Теперь красноярцев ждет суд за мошенничество.











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