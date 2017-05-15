НОВОСТИ | Общество













15.05.17 18:09 В Красноярске снесут незаконные павильоны





Фото На правобережье Красноярска снесут десятки павильонов. В Ленинском районе уже демонтировали 17 строений, на очереди еще 22 сооружения. Причина сноса - незаконная торговля алкогольными напитками и "нарушение правил благоустройства прилегающей территории", а также работа без документов. Напомним, массовый снос павильонов запланирован в краевом центре в ходе благоустройства к Универсиаде. Он коснется преимущественно основных магистралей. Всего демонтажу подвергнут около тысячи объектов, как установленных без документов, так и законных. Предприниматели собирают подписи и проводят акции протеста.











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