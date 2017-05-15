НОВОСТИ | Общество













15.05.17 18:11 В Березовке работает "серый" полигон





Фото Мусором затянуты десятки километров земли посреди посёлка Березовка. Машины, груженые отходами, едут сюда друг за другом. Кадры, на которых видно, как газель скидывает на землю килограммы мусора, удалось снять представителям Общероссийского народного фронта.



- Во дворе убрался, мусор привез, тут потом все чистят. Женежку заплатил и все без проблем.



Официального полигона на территории Березовского района нет, мусор возят в Красноярск, понятно, что перевозчикам транспортные расходы не выгодны, гораздо проще сваливать отходы рядом и берут недорого всего 50 рублей с машины. Эту ситуацию обнаружил народный фронт.



"Серый" полигон - это незаконный полигон. Собственник, арендатор или их сторожа берут деньги за прием мусора. Исполком народного фронта сейчас напишет обращение в администрацию Березовского района, в прокуратуру района", - сказала координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Красноярском крае Марина Якубенко



При нашей съемочной группе машины с мусором разворачивались, а местный сторож рассказал, что на этом месте арендатор земли скоро собирается строить гаражи: свалка старая, не мусорят тут якобы уже давно.



- Это до нас еще было! Мусор лежит - кто его уберет? Тут мы все чистим.

- Но вот же свежий мусор лежит.

- Это газель приезжала, мы ее не пускали. Кто вообще вам сказал, что мы деньги берем? Что он тут "трепится"-то? Он в наглую заехал.



Однако ранее этот же сторож, не зная, что в машине журналисты, разрешил нам оставить на этой территории мусор - даже не спросил сколько и какие отходы везем. Сейчас надзорные органы ищут хозяина стихийной огромной свалки.



Рядом с этой свалкой, буквально за забором находится пищевая база и в природоохранной прокуратуре нам подтвердили, что свалка незаконная. Сотрудники о ней знают и уже начали проверку, она займет около месяца.



Александра СЛАВЕЦКАЯ













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