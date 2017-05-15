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- Во дворе убрался, мусор привез, тут потом все чистят. Женежку заплатил и все без проблем.
Официального полигона на территории Березовского района нет, мусор возят в Красноярск, понятно, что перевозчикам транспортные расходы не выгодны, гораздо проще сваливать отходы рядом и берут недорого всего 50 рублей с машины. Эту ситуацию обнаружил народный фронт.
"Серый" полигон - это незаконный полигон. Собственник, арендатор или их сторожа берут деньги за прием мусора. Исполком народного фронта сейчас напишет обращение в администрацию Березовского района, в прокуратуру района", - сказала координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Красноярском крае Марина Якубенко
При нашей съемочной группе машины с мусором разворачивались, а местный сторож рассказал, что на этом месте арендатор земли скоро собирается строить гаражи: свалка старая, не мусорят тут якобы уже давно.
- Это до нас еще было! Мусор лежит - кто его уберет? Тут мы все чистим.
- Но вот же свежий мусор лежит.
- Это газель приезжала, мы ее не пускали. Кто вообще вам сказал, что мы деньги берем? Что он тут "трепится"-то? Он в наглую заехал.
Однако ранее этот же сторож, не зная, что в машине журналисты, разрешил нам оставить на этой территории мусор - даже не спросил сколько и какие отходы везем. Сейчас надзорные органы ищут хозяина стихийной огромной свалки.
Рядом с этой свалкой, буквально за забором находится пищевая база и в природоохранной прокуратуре нам подтвердили, что свалка незаконная. Сотрудники о ней знают и уже начали проверку, она займет около месяца.
Александра СЛАВЕЦКАЯ
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