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16.05.17 09:53 Красноярск стал библиотечной столицей России 2017 года





Фото Красноярск официально стал библиотечной столицей России 2017 года. Соответствующий знак под аплодисменты собравшихся в БКЗ делегатов Всероссийского библиотечного конгресса получил председатель Правительства края Виктор Томенко.



"Библиотеки - это не только место, где получают или читают книги. Это определенные центры творческой жизни", - считает председатель Правительства Красноярского края Виктор Томенко.



В Красноярск приехали более тысячи специалистов библиотечной сферы со всей России. До конца недели они будут делиться опытом и обсуждать злободневные вопросы: как сохранить и приумножить читателей в век новых технологий. Для гостей будут работать сорок секций. Также для них и жителей края подготовили обширную культурную программу.



"Отдельно будут выступать наши заслуженные коллективы. Ансамбль Годенко выступает сегодня в краевой филармонии, завтра выступает академический симфонический оркестр", - рассказывает министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.



Также делегатов конгресса удивили модернизированной библиотекой на правобережье. После ремонта свои двери открыла краевая молодежная библиотека на улице Щорса. Ученики ближайших школ уже оценили новенькие читальные залы.



В обновленной библиотеке и новый подход к выдаче книг. Здесь нет закрытых фондов, всё находится на доступных стеллажах. Чтобы взять понравившуюся книгу, можно воспользоваться стремянкой.



После реконструкции помещение получилось ярким и воздушным, благодаря большим окнам и прозрачным перегородкам. Из новых технологий - появился электронный каталог.



"Вы кликаете "полистать книгу", знакомитесь с ее содержанием, если понимаете, что она вам нравится, тогда смотрите где её найти", - объясняет директор Красноярской краевой молодёжной Анжелика Трофимова.



Сейчас в разных территориях края идет масштабная реконструкция библиотек. И не случайно наш регион вошел в пятерку самых читающих в России.



Роман РЫКОВ











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