ГИБДД принуждает красноярскую мэрию закрыть на ремонт две улицы краевого центра - Светлогорскую и бульвар Ботанический. На крайние меры дорожные полицейские решили пойти из-за серьёзной опасности для автомобилистов - на дороге слишком много ям. Городскую администрацию уже оштрафовали, но чиновники не торопятся выполнять требования и латать асфальт. СНХ
"Первые предписания были выданы ещё в марте, они не выполнены, к сожалению. Привлечен департамент к ответственности, и в настоящее время здесь выдано уже повторное предписание", - отметил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милёхин
Движение на этих улицах могут перекрыть в ближайшие дни. Все подробности конфликта между чиновниками и полицейскими расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:45.