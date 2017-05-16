НОВОСТИ | Общество













16.05.17 11:34 ГИБДД убеждает красноярскую мэрию закрыть городские дороги из-за плохого состояния





Фото ГИБДД принуждает красноярскую мэрию закрыть на ремонт две улицы краевого центра - Светлогорскую и бульвар Ботанический. На крайние меры дорожные полицейские решили пойти из-за серьёзной опасности для автомобилистов - на дороге слишком много ям. Городскую администрацию уже оштрафовали, но чиновники не торопятся выполнять требования и латать асфальт. СНХ



"Первые предписания были выданы ещё в марте, они не выполнены, к сожалению. Привлечен департамент к ответственности, и в настоящее время здесь выдано уже повторное предписание", - отметил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милёхин



Движение на этих улицах могут перекрыть в ближайшие дни. Все подробности конфликта между чиновниками и полицейскими расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:45.











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