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16.05.17 11:39 Жители края продолжают садиться за руль пьяными





Фото В Красноярском крае с начала года возбудили более тысячи уголовных дел в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде. Только за две недели мая возбуждено 16 уголовных дел. Материалы в отношении двух пьяных водителей-рецидивистов из Канска и Лесосибирска в ближайшее время будут направлены в суд для решения вопроса об их аресте.











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