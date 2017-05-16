НОВОСТИ | Общество













16.05.17 11:41 Красноярка требует разобраться в ситуации с бродячими собаками





Фото "Господин мэр, скажи НЕТ бродячим собакам!" - плакат с таким призывом появился на одном из домов в Свердловском районе Красноярска. Его автор - Людмила Чередниченко, которая 1 апреля стала жертвой одной из дворняжек, собака укусила женщину за ногу. После происшествия Людмила Николаевна обратилась в полицию и в службу 005, но, спустя месяц, ситуация не изменилась и даже ухудшилась. Бродяжек в районе дома №19 на улице 60 лет Октября стало ещё больше.



"Кричу, прошу - убирайте собак! И со станции Енисей, и с улицы Саянская. Вот, где они ночуют, на 60 лет Октября 22 - там детская библиотека имени Щукина. У нас 17 дом - это школа 62, проходят дети. Да и взрослые. Меня покусали, у меня шрам на ноге 5 сантиметров", - жалуется жительница Красноярска Людмила Чередниченко.











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