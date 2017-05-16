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16.05.17 11:45 Правительство края предлагает строить спортивные объекты Универсиады круглосуточно





Фото Отставание от графика по объектам Универсиады собираются устранять по ночам. Стройки спортивных сооружений Правительство края планирует перевести на круглосуточный режим работы. С такой инициативой исполнительная власть обратилась к законодательной. Законопроект уже внесен на рассмотрение в краевой парламент. Если поправки примут - даже в жилых районах, где, в том числе, идут стройки Универсиады - можно будет шуметь с 22:00 до 9:00. 31 декабря 2018 года, за два месяца до начала игр, должен быть сдан в эксплуатацию последний объект. Напомним, Президент во время визита в Красноярск 1 марта остался недоволен срывом сроков по подготовке к спортивному событию. В законопроекте уточняется: новые поправки будут действовать только до 1 января 2019 года.











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