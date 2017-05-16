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16.05.17 18:08 Виновник смертельного ДТП на улице Шахтёров арестован





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А виновника смертельного ДТП на улице Шахтёров арестовал суд. Напомним, накануне пьяный водитель, лишенный до этого прав, пытался скрыться от экипажа ДПС . На перекрестке он врезался в другую легковушку - два человека погибли. Теперь 31-летнему лихачу грозит до 9 лет лишения свободы. Он получил травмы и был доставлен в больницу. А затем с больничной койки отравился в СИЗО.







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