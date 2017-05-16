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16.05.17 18:10 В Красноярске водителя насмерть зажало двумя автомобилями





Фото Между молотом и наковальней. В Красноярске водителя зажало двумя автомобилями - мужчина скончался от полученных травм на месте. На улице Алексеева погибший закреплял буксировочный трос, чтобы отвезти свой поломанный автомобиль в сервис. В багажник "Тойоты" врезалась на полном ходу другая японская легковушка. 22-летняя девушка-водитель с травмами доставлена в больницу. Сейчас в ГИБДД устанавливают все детали ДТП. По некоторым данным, стоящие автомобили не были обозначены в потёмках аварийными сигналами и знаком аварийной остановки.











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