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16.05.17 18:12 В Эвенкии мотопланерист выжил после падения с полукилометровой высоты





Фото В Эвенкии мотопланерист выжил после падения с полукилометровой высоты. Инцидент произошел недалеко от поселка Байкит. Любитель адреналина поднялся на высоту в 400 метров, но у него остановился двигатель. Экстремалу удалось спланировать на парашюте до земли. Его доставили в районную больницу с переломами рёбер.











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