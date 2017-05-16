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Радиомобиль



16.05.17 18:13 "Радиомобиль" в Краснотуранске (8 мая)





Фото В юбилейный год радио авторы любимых красноярских программ на "Радио России" посетят 8 населенных пунктов. 400 километров, 8 часов в пути по суше и вплавь преодолел "Радиомобиль", чтобы приехать на встречу со слушателями в Краснотуранск.



Визит можно назвать по-семейному уютным - люди не по телефону, а лично задавали вопросы журналистам Любови Кочневой и Алексею Калитюку.



"Телевидение в последнее время совсем не показывает человека труда, сельского, в частности. Как вы это делаете?", - спрашивает зритель из зала.



"В прошлую уборочную страду я была в Краснотуранске и познакомилась с очень хорошим вашим механизатором - Александром Зоурваевым. Прозвучало это в эфире. И сейчас приехали, у меня будет несколько встреч", - отвечает журналист, ведущая программ "Радио России. Красноярск" Любовь Кочнева.



О том, как изменилось радио за эти 90 лет, жители узнали из документального фильма "Говорит Красноярский край". Общение дополнили творческие коллективы района. Впрочем, и журналисты не остались в долгу, Алексей Калитюк сыграл для гостей на гитаре.



Анастасия ЦЫГАНКОВА











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