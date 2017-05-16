АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество



Радиомобиль

16.05.17 18:13 "Радиомобиль" в Краснотуранске (8 мая)



Фото
В юбилейный год радио авторы любимых красноярских программ на "Радио России" посетят 8 населенных пунктов. 400 километров, 8 часов в пути по суше и вплавь преодолел "Радиомобиль", чтобы приехать на встречу со слушателями в Краснотуранск.

Визит можно назвать по-семейному уютным - люди не по телефону, а лично задавали вопросы журналистам Любови Кочневой и Алексею Калитюку.

"Телевидение в последнее время совсем не показывает человека труда, сельского, в частности. Как вы это делаете?", - спрашивает зритель из зала.

"В прошлую уборочную страду я была в Краснотуранске и познакомилась с очень хорошим вашим механизатором - Александром Зоурваевым. Прозвучало это в эфире. И сейчас приехали, у меня будет несколько встреч", - отвечает журналист, ведущая программ "Радио России. Красноярск" Любовь Кочнева.

О том, как изменилось радио за эти 90 лет, жители узнали из документального фильма "Говорит Красноярский край". Общение дополнили творческие коллективы района. Впрочем, и журналисты не остались в долгу, Алексей Калитюк сыграл для гостей на гитаре.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.