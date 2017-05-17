НОВОСТИ | Общество













17.05.17 10:26 В Красноярске прошел съезд трезвых сил Сибири





Фото Принципиальных трезвенников в Сибири оказалось немного: около 40 человек участвуют в красноярском съезде трезвых сил. В зале - представители духовенства, медики, общественники - часть из них приехали не только из Сибири, но и с Дальнего Востока, с Урала. Большинство выступает за полный запрет спиртного. Предлагают даже создать специальные резервации для желающих выпить. Своеобразный Лас-Вегас, только алкогольный, а не игорный.



"Давайте вытесним алкоголь за территорию населенного пункта, допустим, Красноярска. Кому надо, пусть туда едут. Пусть пускают автобусы и создают условия, чтобы купить этот алкоголь", - считает соорганизатор съезда Сергей Аникин.



Необходимость сухого закона объясняют цифрами: больше половины преступлений на cевере края совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. Законодательное отрезвление может показаться утопией, но в Якутии оно уже работает - это единственный регион, где есть орган власти, проводящий политику трезвости.



"Например, у нас вообще не продается никакого алкоголя в многоквартирных домах. 142 поселения полностью запретили продажу алкоголя", - рассказывает руководитель управления госалкогольконтроля Республики Саха Матвей Лыткин.



Пить или не пить - вопрос индивидуальный. Сторонники тотальной трезвости напоминают о влиянии рекламы, общества, стереотипов - соблазну сопротивляться, по их словам, невозможно.



"Мы же все зависимы. Это нам кажется, что мы сильные, все можем. Но нет - мы живем в обществе. Все в массе своей пьют сейчас, значит если я не пью, то вроде бы не как все. Мы, по большей части, белые вороны в своем обществе, но на нас тоже ровняются", - считает председатель регионального отделения "Трезвая Россия". Забайкальский край Надежда Куржумова.



Многим такой съезд может показаться несерьезным. Но диалог уже запущен, а резолюция съезда отправлена представителям властей.



Владимир БОГОМОЛОВ











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