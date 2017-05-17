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17.05.17 10:48 Хирург из Санкт-Петербурга совместно с красноярскими коллегами провёл уникальную операцию



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Ожирение - бич 21 века, уверяют врачи. Впервые в Красноярске провели операцию по мини-гастрошунтированию. Это когда не просто уменьшают объём желудка, но и изменяют ход желудочно-кишечного тракта. После процедуры пациент не только начинает меньше есть, но и продукты усваиваются в организме совсем по-другому.

"Часть кишечника выключается, шунтируется, из пищеварения, при этом не страдает его физиология, но значительно меньше всасывается крахмала, жиров", - объясняет профессор, заведующий кафедрой хирургии НГМУ Владимир Анищенко.

Владимир Самойлов - хирург из Санкт-Петербурга, сегодня руководил операцией. Помогали ему новосибирский коллега и врачи красноярской Дорожной больницы. Для медиков со всего края была организована онлайн-трансляция.

Есть мнение, что от ожирения, в основном, страдают люди пожилые, но на самом деле это проблема и молодых. Сегодня на операционном столе женщина, которой чуть за 30. Её вес 160 килограммов.

После операции пациент отправляется домой на третий день. И затем каждую неделю худеет в среднем на два килограмма. Директор Дорожной больницы уверен, этот вид хирургического вмешательства просто обязаны включить в программу ОМС.

"Если прооперировать пациента и потратить на него 100 - 150 тысяч рублей, избавив его от проблемы, то мы в будущем избавляемся о сахарного диабета, а сегодня инсулин обеспечивается государственной программой, и на это уходит много миллионов. Избавляемся от риска возможности инфарктов, инсультов", - считает директор Дорожной клинической больницы Красноярска Георгий Карапетян.

И продлеваем жизнь. По статистике люди с избыточным весом живут меньше на 10 - 15 лет. А сегодняшняя операция прошла успешно. Молодая пациентка пойдет на поправку.

Мария СЕМЕНОВА
АРХИВ 
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