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17.05.17 11:46 12-летняя красноярка скончалась во дворе школы





Фото В красноярской школе скончалась 12-летняя ученица. Трагедия произошла накануне, во дворе школы №149, это Советский район. Три пятиклассницы гуляли после занятий, одна из них внезапно упала на землю, подруги позвали учительницу, та - школьного врача, вызвали реанимацию, но спасти ребенка уже не смогли. Причина смерти не установлена, ее определит вскрытие. Родители девочки говорят - дочь периодически жаловалась на головную боль, но ничем не болела. Следователи и судмедэксперты предположили, что ребенок погиб из-за внезапно оторвавшегося тромба.











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