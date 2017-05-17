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НОВОСТИ | Общество





17.05.17 11:58 В Красноярске началась неделя оперного пения



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"Кавказского пленника" российский зритель не видел 120 лет. Опера была забыта всеми режиссерами страны, так что красноярская премьера - это по-настоящему возрождение. Музыку написал композитор Цезарь Куи, в архивах театра чудом сохранились старинные ноты этого автора, изданные еще при его жизни. Музыка получила перерождение: история петербужского пленника и Фатимы ожила.

"Сама партия пленника очень непростая в вокальном плане, это накладывает определенный отпечаток, но огромный репетиционный период и умелый подход режиссера, помог нам выйти на новый уровень", - поделился тенор, исполнитель партии пленника Сергей Осовин.


"Фатима для меня совершенно особенная девушка, особенный персонаж, неординарная личность, горячее сердце, которое хочет любить того, кого она выбрала", - сказала меццо-сопрано, исполнительница партии Фатимы Ксения Хованова.

На сцене хор, артисты балета и оперные певцы. Для спектакля сшили 140 костюмов, папахи и оружие заказывали в Чечне: в ружья и сабли добавили магний, чтобы во время сцен сражений и лезгинки, летели искры.

"Великолепные декорации, хорошие актеры, потрясающие певцы, получаешь просто колоссальное удовольствие, потрясающий спектакль", - рассказала зритель Елена.

Панорамы расписывали художники театра - сейчас это большая редкость и ценность, в основном все печатают декорации на компьютере. Бюджет спектакля - 7 миллионов рублей. Постановка войдет в постоянный репертуар театра.

"Эта опера была популярна, более чем балет "Лебединое озеро". Почему не шла? Возможно, в силу политический событий и войн, но сейчас, когда все спокойно, можно эту тему поднять", - вспоминает хореограф и редактор спектакля, художественный руководитель театра Сергей Бобров.

Следующий показ "Кавказского пленника" состоится уже 20 мая.

Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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