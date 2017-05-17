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17.05.17 17:30 Красноярец в мотоциклетном шлеме ограбил микрофинансовую организацию





Фото Микрофинансовую организацию в Красноярске ограбил мужчина в мотоциклетном шлеме. Так он пытался скрыть своё лицо. Неизвестный ворвался в помещение и потребовал денег у кассира. Женщина испугалась и отдала преступнику купюры. Своей жертве преступник угрожал бутылкой, в которой, якобы, кислота.



"Я не хотел никому навредить, мысли такой не было. Не брал ни пистолетов, ни ножей. Была бутылка с водой, ну сказал, что кислота", - оправдывается задержанный.



Однако скрыться надолго налетчику не удалось. Мужчину по горячим следам задержали стражи закона. Сейчас он дает признательные показания.



"В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 31-летний безработный красноярец. Он совершил аналогичное преступление в Советском районе. Общий ущерб составил 70 тысяч рублей", - сообщила начальник отделения по связям со СМИ Екатерина Росицкая.











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