Микрофинансовую организацию в Красноярске ограбил мужчина в мотоциклетном шлеме. Так он пытался скрыть своё лицо. Неизвестный ворвался в помещение и потребовал денег у кассира. Женщина испугалась и отдала преступнику купюры. Своей жертве преступник угрожал бутылкой, в которой, якобы, кислота.
"Я не хотел никому навредить, мысли такой не было. Не брал ни пистолетов, ни ножей. Была бутылка с водой, ну сказал, что кислота", - оправдывается задержанный.
Однако скрыться надолго налетчику не удалось. Мужчину по горячим следам задержали стражи закона. Сейчас он дает признательные показания.
"В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 31-летний безработный красноярец. Он совершил аналогичное преступление в Советском районе. Общий ущерб составил 70 тысяч рублей", - сообщила начальник отделения по связям со СМИ Екатерина Росицкая.