НОВОСТИ | Общество













17.05.17 17:34 В Канске полицейские спасли из огня семью





Фото В Канске полицейские спасли из огня семью из четырёх человек. Стражи порядка обнаружили возгорание при патрулировании, это произошло в четыре часа утра. В частном секторе горела пристройка к деревянному дому. Огонь уже перекинулся на веранду. Медлить было нельзя, полицейские разбудили спящих жильцов и помогли выйти из охваченных дымом комнат супругам и двоим детям - трёх и восьми лет.



"Старший сержант Клочко схватил двух детей, окутал их в плед, завернул и вынес. Я с девушкой разбирался. У нее была истерика. Посадили в патрульный автомобиль, старались успокоить", - рассказывает сержант ППС МО МВД России "Канский" Павел Богуцкий.











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