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НОВОСТИ | Общество





17.05.17 17:37 В Красноярске стартовал Международный конкурс имени Петра Словцова



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Они распеваются с педагогом, разглаживают костюмы и еще раз просматривают ноты. На сцене всегда хочется пить, так что перед выступлением обязательно глоток воды.

На сцене совсем другие - строгие, собранные, в лирических или драматических образах. Исполняют от трех до пяти вещей: партии из опер и народную композицию.

"Несмотря на то, что я уже 6 лет пою в театре и конкурсы были, и концерты, все равно это всегда волнительно, как в первый раз", - делится участник конкурса Руслан Юдин.

В жюри профессионалы с мировым именем: морщатся от плохого произношения и неверной интонации. Обращают внимание на платья и прически. В опере не только поют, а проживают роли, так что участники должны прочувствовать, и за две минуты партии, донести судьбу своего героя зрителям - глубоко и понятно. Тогда это мастерство, уверена знаменитая Любовь Казарновская.

"Техника очень важна, но - как человек музыку чувствует, чем он наполнен: он вышел ноту поставить или он несет мысль, это все очень видно и ясно", - говорит
советская и российская оперная певица Любовь Казарновская.

Конкурс только начался - впереди новые прослушивания оперных голосов, а еще конкурс молодых режиссеров. Всего участвует 50 человек, будет три победителя, они получат денежные призы, и главное вдохновение.

Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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