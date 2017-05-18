НОВОСТИ | Общество













18.05.17 11:19 Коллектив ГТРК "Красноярск" принимал у себя гостей





Фото Добрые слова, поздравления и подарки. Партнёры ГТРК "Красноярск" из бизнес-сообщества, госструктур и культуры пришли на праздник не с пустыми руками. К примеру, компания "Ванкорнефть" подарила журналистам немного чёрного золота.



Праздничный торт тоже от коллег. Журналисты, в свою очередь, впустили в святая святых - в студию "Вестей". Каждый мог попробовать себя в роли ведущего. Некоторые копировали любимых дикторов.



"Феерическая совершенно студия, где мы смогли почувствовать себя профессиональными телевизионщиками. Спасибо, что вы не постеснялись, нас позвали и не побоялись, что мы вам что-то здесь нарушим", - благодарит директор красноярской филармонии Юлия Кулакова.



"У нас юбилейный год, 90 лет радио, 60 лет телевидению. Так случилось, что всю весну, и я думаю, что весь продолжающийся год, нас будут поздравлять люди. Сегодня у нас в гостях наши постоянные партнеры, с помощью которых и мы достигаем прекрасных результатов", - говорит директор ГТРК "Красноярск" Василий Нелюбин.



"В очередной раз убедились, что компания ВГТРК и ваш филиал является передовой компанией как в плане технологий, так и в плане рейтингов новостных", - считает директор по маркетингу сети гастрономов "Красный Яр" Виктор Бахов.



"В современных условиях событие о котором не рассказано, оно и не произошло, от того, как вы подали, как рассказали, насколько объективно, насколько корректно, настолько и будет социальная оценка данному событию. Вы молодцы, у вас все здорово", - говорит заместитель директора по производству ПАО Красноярская ГЭС Дмитрий Краснобаев.



Коллектив ГТРК "Красноярск" работает для телезрителей и радиослушателей. И рейтинги подтверждают наш успех - "Вести.Красноярск" бесспорный лидер среди всех новостных программ в регионе.



Мария Семенова













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