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18.05.17 11:51 Под Минусинском отремонтированный садик остался без кровли





Фото Недавно отремонтированный детский сад остался без крыши. Кровлю площадью 300 квадратных метров сорвало ветром. Это произошло в селе Селиваниха под Минусинском. По данным спасателей, никто не пострадал. Уже проведен демонтаж поврежденной конструкции и разбор завалов. Детский сад "Солнышко" открылся прошлой осенью, для него переоборудовали старое пустующее здание. Ремонт длился почти 7 лет, было потрачено 20 миллионов рублей.











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