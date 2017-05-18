НОВОСТИ | Общество













18.05.17 11:51 Автомобилистов просят воздержаться от поездок по трассе Красноярск - Уяр





Фото Майский снегопад парализовал трассы в Уярском и Рыбинском районах края. Видео с места событий нам прислали очевидцы. На трассе Красноярск - Уяр только по официальным данным из ГИБДД было зарегистрировано две аварии. В ДТП попали три машины, обошлось без жертв. Из-за скользкой трассы один из автомобилей вылетел в кювет. Сейчас дорогу расчищает спецтехника, на этот участок выведены дополнительные экипажи ДПС. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в этом направлении.











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