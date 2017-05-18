Красноярцы привозят с отдыха опасные вирусы. У туристов, прибывших из Таиланда и Вьетнама, при осмотре в аэропорту Емельяново обнаружили ротавирус и энтеровирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор. У прибывшего с Пхукета пассажира была повышенная температура, его направили на обследование. Оказалось, что на отдыхе красноярец заразился ротавирусной инфекцией. Та же история случилась с прибывшим из Вьетнама. У этого красноярца врачи диагностировали энтеровирусную инфекцию. Оба туриста были пролечены, те, кто с ними контактировали, отправлены на обследование. Такой контроль за въезжающими введен из-за бушующей за рубежом лихорадки Зика и лихорадки Денге.