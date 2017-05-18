НОВОСТИ | Общество













18.05.17 11:53 С клумбы тюльпанов в Советском районе убрали ограждения





Фото Цветы освободили от решеток. После шумихи в социальных сетях с клумбы тюльпанов в Советском районе убрали ограждения. Напомним, "Вести.Красноярск" накануне рассказывали о таком необычном способе защитить насаждения от вандалов. Ситуация вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Как выяснилось, решетки установила строительная компания, офис которой находится по соседству. Там заверили, что металлическую конструкцию ставили временно и уже не первый год. Теперь растения распустились и окрепли, поэтому решетку демонтировали.











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