ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





18.05.17 17:48 Хоккеисты-любители из Шушенского завоевали Кубок "Лиги Мечты"



Фото
Похоже, сами ребята не ожидали, что совершают подвиг. В день, когда наша сборная проиграла Соединенным Штатам, команда любителей из Шушенского в Сочи на фестивале "Ночной хоккейной лиги" в категории "18+" завоевала Кубок. Финальная встреча с барнаульским "Скифом" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сибири".

"Мы играли на стадионе "Большом", где разыгрывались Олимпийские медали. Там 12 тысяч, он такой огромный, когда заходишь тебя уже потряхивает. То есть, ты уже понимаешь, что ты здесь. Тебя еще показывают на огромном кубе в замедленном действии, все твои моменты", - вспоминает вратарь ХК "Сибирь" Николай Мацуев.
Николай Мацуев - это полкоманды, так называют вратарей в хоккее. Ими он восхищался еще с детства, называл Робокопами. Теперь сам стоит на последнем рубеже. За успехи получил награду из рук легенды советского хоккея, олимпийского чемпиона, вратаря Владимира Мышкина.

"Я получил самый лучший приз, который может быть у вратаря - лучший вратарь. Сейчас - это моя лучшая награда, которая дома будет стоять", - делится вратарь ХК "Сибирь" Николай Мацуев.

Секрет успеха, может быть, и в том, что команду собирали не столько по принципу мастерства, сколько по надежности и ответственности - настоящие любители. И теперь чемпионы рассчитывают, что Кубок даст толчок развитию сельского хоккея. А ведь этой победы могло не быть - Министерство спорта края не хотело финансировать поездку в Сочи. Это при том, что региональная "Ночная лига" своими силами построила хоккейные коробки в селах Таяты и Колмаково, в Шушенском - ледовую арену. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору.

"Мы никогда не рассчитываем на какое-то финансирование бюджетное, мы его абсолютно исключаем. Но при этом мы всегда рассчитываем на моральную поддержку со стороны краевой власти. В данном случае, нам нужна моральная поддержка губернатора", - говорит региональный представитель "Ночной хоккейной лиги" в Красноярском крае, руководитель ХК "Сибирь" Андрей Бахов.

Скептиков, которые до последнего не верили в успех наших любителей, было много. Они заметно поубавятся после того, как в Сочи из 73 регионов, 155 команд, 3 тысяч игроков в своем дивизионе красноярцы забрали шесть из семи номинаций - лучшие: вратарь, бомбардир, снайпер, защитник, нападающий и ассистент.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.