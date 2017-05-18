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18.05.17 17:48 Хоккеисты-любители из Шушенского завоевали Кубок "Лиги Мечты"





Фото Похоже, сами ребята не ожидали, что совершают подвиг. В день, когда наша сборная проиграла Соединенным Штатам, команда любителей из Шушенского в Сочи на фестивале "Ночной хоккейной лиги" в категории "18+" завоевала Кубок. Финальная встреча с барнаульским "Скифом" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сибири".



"Мы играли на стадионе "Большом", где разыгрывались Олимпийские медали. Там 12 тысяч, он такой огромный, когда заходишь тебя уже потряхивает. То есть, ты уже понимаешь, что ты здесь. Тебя еще показывают на огромном кубе в замедленном действии, все твои моменты", - вспоминает вратарь ХК "Сибирь" Николай Мацуев.

Николай Мацуев - это полкоманды, так называют вратарей в хоккее. Ими он восхищался еще с детства, называл Робокопами. Теперь сам стоит на последнем рубеже. За успехи получил награду из рук легенды советского хоккея, олимпийского чемпиона, вратаря Владимира Мышкина.



"Я получил самый лучший приз, который может быть у вратаря - лучший вратарь. Сейчас - это моя лучшая награда, которая дома будет стоять", - делится вратарь ХК "Сибирь" Николай Мацуев.



Секрет успеха, может быть, и в том, что команду собирали не столько по принципу мастерства, сколько по надежности и ответственности - настоящие любители. И теперь чемпионы рассчитывают, что Кубок даст толчок развитию сельского хоккея. А ведь этой победы могло не быть - Министерство спорта края не хотело финансировать поездку в Сочи. Это при том, что региональная "Ночная лига" своими силами построила хоккейные коробки в селах Таяты и Колмаково, в Шушенском - ледовую арену. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору.



"Мы никогда не рассчитываем на какое-то финансирование бюджетное, мы его абсолютно исключаем. Но при этом мы всегда рассчитываем на моральную поддержку со стороны краевой власти. В данном случае, нам нужна моральная поддержка губернатора", - говорит региональный представитель "Ночной хоккейной лиги" в Красноярском крае, руководитель ХК "Сибирь" Андрей Бахов.



Скептиков, которые до последнего не верили в успех наших любителей, было много. Они заметно поубавятся после того, как в Сочи из 73 регионов, 155 команд, 3 тысяч игроков в своем дивизионе красноярцы забрали шесть из семи номинаций - лучшие: вратарь, бомбардир, снайпер, защитник, нападающий и ассистент.



Вадим КУЛИКОВ









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