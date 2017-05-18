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18.05.17 17:51 "Крудор" подало иск в Арбитражный суд на строительную компанию "Сибиряк".





Фото Краевое управление автодорог требует оштрафовать компанию "Сибиряк" за нецелевое использование средств. Напомним, строители заключили контракт на возведение выезда с 4 моста - в створе улицы Волочаевская. Управление выплатило "Сибиряку" аванс - более 600 миллионов рублей, которые должны были потратить на строительные материалы и поставку конструкций. Однако в иске заявляется, что строители использовали их на другие цели. За это "Крудор" просит оштрафовать "Сибиряк" на 16 миллионов рублей.









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