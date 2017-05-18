НОВОСТИ | Общество













18.05.17 17:53 В Красноярском крае вновь бушуют лесные пожары





Фото В Красноярском крае в шесть раз выросла площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. Сейчас горит 600 гектаров тайги, с огнем борются специалисты лесопожарного центра. Масштаб проблемы увеличился буквально за сутки, отмечают в ведомстве. В большинстве случаев огонь вспыхнул по вине местных жителей. Угрозы населенным пунктам нет.









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