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НОВОСТИ | Общество





18.05.17 17:54 Красноярские улицы чистят осужденные из колоний



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Несмотря на яркие жилеты, на них мало кто обращает внимание. Осужденные колонии-поселения № 19 уже несколько лет убирают улицы Красноярска от мусора и снега. На работу на свежем воздухе рвутся сами.

"Лучше, чем в колонии. Там забор везде, никуда не взглянуть", - говорит осужденный Роман Симонов.

Работать приходится с семи утра до трех часов дня. Такой график удобен для встреч с родными по вечерам. Осужденная Роза Вануйто рассказывает, что прохожие видят их усердие и иногда подходят.

"Женщины нас благодарят, матери с детьми говорят "Спасибо". Бабулечки и дедулечки благодарят. За то, что мы поддерживаем чистоту", - делится осужденная Роза Вануйто

Мести тротуары выходят 120 арестантов - они разбиты на 12 бригад. Осужденные колонии работают в разных местах, которые определяет департамент горхозяйства.

В работе осужденных всё же остается тюремная атрибутика. За их действиями наблюдает контролер, у него на груди висит видео-регистратор. Отбирают сюда только благонадежных обитателей исправительного учреждения - нужно получить добро от психологов и сотрудников оперативной части.

"Этот проект обоюдно выгодный и для города, и для колонии. Осужденные трудоустроены и получают 8 тысяч рублей зарплаты. Могут гасить иски и алименты. Все довольны. И просятся, просятся, просятся", - объясняет заместитель начальника колонии-поселения №19 Владимир Мальцев.

Как рассказали в ГУФСИН, теперь 16 их подопечных будут работать и на разборе ветхого жилья. Например, на месте строительства развязки у четвертого моста.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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