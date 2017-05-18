НОВОСТИ | Общество













18.05.17 17:55 Красноярский бизнесмен получит компенсацию за незаконный арест





Фото 250 тысяч рублей получит красноярский бизнесмен за скандальное дело. Александр Баталов в 2013 году был задержан в Москве в момент получения денег, которые, якобы, предназначались для одного из чиновников администрации Красноярска. Предприниматель был арестован, а через полтора года дело было прекращено и названо сфабрикованным. Баталов обратился с иском к Министерству финансов России о компенсации морального вреда за незаконные задержание, арест и уголовное преследование. Бизнесмен требовал 100 миллионов рублей компенсации, однако суд остановился на отметке в 250 тысяч рублей.









АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













