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Радиомобиль

18.05.17 17:56 "Радиомобиль" в Краснотуранске (9 мая)



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"Радиомобиль" продолжает свое путешествие по краю и 9 мая приехал в Шушенское. У журналиста Алексея Калитюка к этому району особенное отношение - когда-то всерьез хотел сюда переехать. А теперь он ответит на самые наболевшие вопросы его жителей. Личная встреча волнующа, но приятна.

"Не так часто, как хотелось бы, удается побеседовать с людьми именно на месте. Сейчас, благодаря развитию коммуникаций, нет нужды ехать куда-то за 600 км, чтобы спросить: "А что тут произошло?" Исчезает нечто важное. Исчезает сам выезд, погружение и "напитывание" не то что эмоцией, а ситуацией. Шанс, который нам выпадает, его надо использовать, это здорово", - делится журналист, ведущий программ "Радио России. Красноярск" Алексей Калитюк.

Звучит "Радио России" и в почти безлюдных местах. Дендрарий "Берендей" - одно из самых живописных и цветущих мест Шушенского района. Уже больше 30 лет над его красотой трудится заслуженный лесовод России Сергей Автушко.

"Радио для меня существеннее телевизора. Утром я не включаю телевизор, я слушаю радио. Красноярское радио слушаю и уважаю. Оно более приземленное. В последние годы стало еще лучше - корреспонденты стали спускаться на землю, о конкретных людях говорить. О конкретных проблемах", - убежден заслуженный лесовод России Сергей Автушко.

Благодаря приезду "Радиомобиля", ведущих и слушателя больше не разделяет расстояние. Первая встреча с обладателями давно знакомых голосов не обошлась без памятных подарков. Сергей Николаевич лично выкопал радиоведущим саженцы.

"У нас уже состоялась встреча в Краснотуранске. А Краснотуранский район славен сосновым бором, там нам подарили сосны, саженцы. Приехали сюда, и из Шушенского бора мы везем липы", - рассказывает журналист, ведущая программ "Радио России. Красноярск" Любовь Кочнева.

Все саженцы будут высажены на специальной аллее в честь юбилея теле- и радиовещания в Красноярском крае.

Анастасия ЦЫГАНКОВА




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