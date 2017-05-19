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НОВОСТИ | Общество





19.05.17 10:33 Более 400 красноярских павильонов перенесут



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Сегодня в Красноярске 3,5 тысячи павильонов и киосков. Из них в связи с проведением масштабных дорожно-ремонтных работ и благоустройства прилегающей территории 457 этим летом перенесут на новые места.

"На все объекты есть компенсационные места, администрацией города уже подготовлены. Это в основном места в Советском районе, которые мы готовы, совместно с предпринимателями выехать, показать", - говорит руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.

Предпринимателям также предложат "подъёмные" средства в размере 300 тысяч рублей для переезда, обустройства и подключения к сетям.

"Мы впоследствии берем на себя определенные обязательства по помощи - подключение к свету и так далее. Однако, если владелец откажется, то значит - принудительный демонтаж", - обещает начальник отдела земельных отношений администрации Советского района Красноярска Яков Бартинёв.

В прошлом году на павильоны от жителей города поступило свыше 5 тысяч жалоб.

"Они портят лицо города, лица то города нет. Так что их однозначно надо убирать. Вместо них нужно газоны, деревья всевозможные высаживать. То есть город должен быть зелёным", - считает житель Красноярска Владимир Алексеевич.

В торговых точках, которые пойдут под снос работают около полутора тысяч человек. Специалисты отмечают, часто такие сотрудники даже не трудоустроены официально.

"Спокойно уходит человек на больничный, потом приходит, а на его месте уже другой человек. И они в ужасе прибегают в инспекцию, но дело в том что никаких доказательств нет, что он работал у данного работодателя они предъявить не могут", - рассказывает начальник отдела по вопросам гражданской службы, планирования и отчётности Государственной инспекции труда Наталья Ликанова.

Всем продавцам, которые не сочтут нужным продолжать работу в павильонах, городская служба занятости готова предложить на выбор 3 тысячи вакансий.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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