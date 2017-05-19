На въезде в Красноярск со стороны Емельяново, по прогнозам синоптиков, скорость ветра 4 метра в секунду. Безусловно это чувствуется. А вот в самом Красноярске, где по прогнозам, ветер тот же, он ощущается гораздо меньше.
Дело в зданиях, которые окружают это место. Высотная и плотная застройка Красноярска - это преграда ветру, так необходимому в мегаполисе. Воздушные массы идут к городу с запада на восток. То есть как раз со стороны Октябрьского района к центру. Согласно исследованиям, скорость ветра в городе падает на 30, а то и на 70 процентов. Поэтому в городе так часто бывает штиль.
Еще один источник ветра - Енисей.
"Над Енисеем у нас всегда существует ветер. Особенно до Железнодорожного моста. Там более узкая долина Енисея. И получается как труба, когда ветер входит в нее и усиливается. Дальше к центре он более ослабевает", - объяснила ведущий специалист по связям с общественностью красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.
Эксперты считают, что именно ландшафт Красноярска можно сделать помощником экологии. Достаточно проследить за движением воздуха в течение суток.
"Как пример, Бобровый лог, река Базаиха. Утром на пробежечке ты видишь, как туман активно уходит в этот каньон. Если створ и береговую полосу застроить высотными зданиями, то это не очень активное движение моментально приостановится", - считает директор проектной мастерской, член правления красноярского отделения союза архитекторов РФ Алексей Мякота.
Однако пока именно правый берег Енисея застраивается высотками, кроме этого, согласно генплану, город будет развиваться в сторону Северо-Западного района. Там, откуда дует чистый воздух - вырастут многоэтажные дома.