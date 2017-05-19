НОВОСТИ | Общество













19.05.17 11:40 ДТП на Волжской: погиб ребенок





Фото В Красноярске на перекрёстке улиц Волжская и Аральская в ДТП погиб 6-летний ребёнок. По предварительным данным, водитель "Лады" выполнял поворот и не предоставил преимущество иномарке. В результате столкновения один пассажир - это ребёнок 6 лет, погиб на месте. Он не был пристёгнут специальным удерживающим устройством и при столкновении вылетел в окно. Второго с травмами доставили в больницу, сам водитель обратился в травмпункт. В иномарке пострадавших нет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.











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