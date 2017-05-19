НОВОСТИ | Общество













19.05.17 11:49 В Красноярске с привычных мест могут исчезнуть киоски со свежей прессой





Фото В Красноярске с привычных мест могут исчезнуть киоски со свежей прессой. Они попадают в программу сноса павильонов. По новому федеральному закону, вблизи дорог не должно быть нестационарных объектов. В, так называемые, "красные линии" попадают Мира, Ленина, Маркса, Красноярский рабочий, Партизана Железняка. И к магазинам, которые продают шаурму или табак приравняли и те, что торгуют мороженым и газетами. Центр Красноярска сложно представить без, можно сказать, исторической "Розпечати". Этой ситуацией обеспокоены не только предприниматели, но и журналисты с издателями.



"Если мы уберем "Розпечать" с тех мест, где она стоит, это привычные места, соответственно, мы потеряем читателя. А вы все знаете, что сейчас идет спад интереса к продукции печатной: газетам и журналам", - говорит заместитель генерального директора компании "Розпечать. Красноярск" Наталья Климович.



Далеко ли уедут павильоны с газетами и журналами от своих привычных мест? И кто возьмёт на себя финансовые затраты, связанные с переездом? Расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" на телеканале "Россия".











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













