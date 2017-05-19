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19.05.17 11:50 Красноярцев ждут прохладные выходные



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Красноярцев ждут прохладные, дождливые выходные. 19 мая в краевом центре температура не поднимется выше 12 градусов тепла. В субботу и воскресенье в городе немного потеплеет, но ожидаются вернутся дожди и ветер. Уже завтра утром небо затянет тучами. Термометры покажут от плюс 14 до плюс 16 градусов. Ночных заморозков не ожидается. На следующей неделе по предварительным данным осадки сохранятся, но потеплеет до 20 градусов.




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