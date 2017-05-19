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НОВОСТИ | Общество





19.05.17 17:41 Незаконный скотомогильник обнаружили в Назаровском районе



Фото
Горы из туш овец и телят виднеются даже из окон домов - до ближайшего меньше километра. Останки не присыпаны землёй, а значит с началом жаркой погоды, запах гниения буквально накроет посёлок. Поляна превратилась в свалку, но для местных жителей она также является местом сенокоса и выпаса скота. Но теперь земля, отравленная трупным ядом, крайне опасна для человека и является очагом инфекций.

"Эта проблема существует уже много лет. Но дело в том, что она была решаемой. Пока здесь существовало акционерное общество. Сейчас его нет, оно на стадии банкротства. Поэтому, более здесь заниматься некому", - объясняет председатель совета депутатов Красносопкинского сельсовета Олег Пономарёв.

Кто именно создал свалку из мёртвых животных, никто не знает. Но понятна причина: до ближайшего скотомогильника около 80 километров пути.

"Административным кодексом устанавливается ответственность за нарушение правил по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов. Довольно-таки крупные штрафы могут налагаться на владельцев животных, для частного лица от четырех тысяч рублей, на юридических лиц уже порядка 700 тысяч рублей", - говорит И.О. начальника КГКУ "Назаровский отдел ветеринарии" Андрей Лещенок.

Навести порядок на земле должен собственник, но сначала предстоит его отыскать, как и организатора свалки. Грязным делом сейчас заинтересовались в прокуратуре.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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