НОВОСТИ | Общество













19.05.17 17:44 В Красноярске орудует пироман





Фото В Красноярске орудует пироман. Об этом заявляют жители улицы Калинина. По их словам, в районе произошло сразу четыре поджога: пострадали подъезды домов и парикмахерская. Возгорания происходят по похожей схеме: поджигают картон, пропитанный горючей смесью. В последнем случае в подъезде выгорела электропроводка, стены закоптило - на ремонт может уйти почти четверть миллиона рублей.

"Это как раз был поджог, потому что пожарные, когда потушили, нашли толстый картон, разлита была краска. Поджог здесь никто не мог совершить, кроме сторонних людей", - считает жительница дома Ольга Захожурникова.



Наши репортеры сейчас готовят подробный материал на эту тему. Как на серию поджогов отреагировала полиция? Расскажем в 20:45.











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