НОВОСТИ | Общество













19.05.17 17:49 В отделениях Росреестра большие очереди





Фото В краевом Росреестре пытаются победить очереди. Из-за замены бумажных документов электронными, сейчас в некоторых отделениях можно наблюдать скопления людей. В ведомстве попросили не занимать очереди с раннего утра, а записываться на прием заранее. Это поможет избежать многочасовых ожиданий при оформлении сделок с недвижимостью. К слову, уже больше года свидетельство о праве собственности не выдается на бланках. Можно только получить выписку из электронной базы данных.



"Отмена свидетельства - это большая защита людей от мошенников. Если происходила сделка с недвижимостью, то у старого собственника свидетельство не изымалось. Таким образом, бывший собственник мог его еще где-то предъявить", - объяснила руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Громова.











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