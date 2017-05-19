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НОВОСТИ | Общество





19.05.17 17:52 Шушенское отмечает 120-летие со времени ссылки Владимира Ленина в Сибирь



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Для сна кровати в горницах не использовались, в крестьянских домах они служили просто украшением. Но первое время только в этой комнате нашлось место арестанту Владимиру Ульянову. Псевдоним "Ленин" он впервые использовал только спустя 4 года. В Шушенском есть два дома, где жил будущий вождь, они расположены на соседних улицах. Во второй он перебрался уже с женой.

"Сад тоже развели, резеда цветет, а остальные цветы (левкой, душистый горошек, маргаритки, анютины глазки и флоксы) ещё имеют цвести в более менее отдаленном будущем..." - писала Надежда Крупская из Шушенского. Обстановка тех лет восстановлена не только в доме. Около него, например, сотрудники музея высаживают те же цветы, что росли 120 лет назад.

Из-за того, что Ленин здесь жил и работал, уже после революции время на нескольких улицах Шушенского по решению партии раз и навсегда остановилось. Около 30 домов 19 столетия до сих пор образуют уникальный музей-заповедник.

"Я помню те времена, когда очереди стояли у музея. Посещение было бесплатным. Приезжали с утра, записывались. Можно было приехать в 9:00, а попасть в музей только в 14:00 или в 15:00. Я помню те времена, когда музей был пустой. Тогда мы от нужды стали проводить различные фольклорные праздники", - вспоминает старший научный сотрудник Музея-заповедника "Шушенское" Людмила Сажаева.

В 90-е годы идеологические ветры сменили направление. Ленинская экспозиция сохранилась, но сам музей его имени превратился в более приемлемый "Историко-этнографический". Сейчас сотрудники отмечают новый всплеск интереса к персоне прошлого. Только за прошедший год в музей приехали 265 тысяч туристов со всего мира. Тень Ленинского прошлого подарила Шушенскому не только уникальный музей, но и целую программу развития и поддержки всего населенного пункта.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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