НОВОСТИ | Общество













19.05.17 18:23 Во дворе жилого дома в Красноярске произошел провал грунта





Фото Как сообщают в интернете, провал образовался здесь в начале недели, но до сих пор его последствия не устранены. Пространство вокруг огорожено сигнальной лентой и объявлениями, предупреждающими об опасности. Один из гаражей полностью блокирован, из-за ямы туда невозможно подъехать. Причиной аварии стала утечка воды из разрушившегося бетонного коллектора. Сейчас коммунальщики пытаются устранить неполадки. Внутри коллектора ликвидируют утечку; заготовлены мешки с песком, чтобы засыпать провал. Рядом находится жилой дом, на подъездах висят предупреждающие объявления.



"Видите, у нас аварийная подпорная стена. С 2014 года обещают наладить. В этом году очередь подходит на ремонт. Посмотрим, что сделают", - говорит местная жительница.



"Воды нет горячей, сказали, что 26 мая будет вода", - жалуется местная жительница



Как повлияет коммунальная авария на безопасность дома пока непонятно.



Роман РЫКОВ











АРХИВ

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