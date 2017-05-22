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НОВОСТИ | Общество





22.05.17 10:52 В Красноярске нашли первые нарушения при ремонте улично-дорожной сети



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Ремонтный сезон только начался, но уже появились первые недочёты. На Перенсона и Ладо Кецховели подрядчика уличили в установке некачественных бордюров. Работы остановлены. Впрочем, на общегородские темпы ремонта это повлиять не должно. Другие жалобы горожан пока не нашли подтверждения. Сейчас строители работают на 12 улицах Красноярска. Пока без полного перекрытия проезжей части. 20 мая рабочие и техника зайдут ещё на шесть участков.

В субботу улица Диктатуры пролетариата станет полностью односторонней - от Дубровинского до Карла Маркса. Для того, чтобы пропустить больший поток транспорта парковки здесь ограничат, все машины уберут.

Кроме Диктатуры пролетариата важно помнить и об улице Декабристов, она тоже станет односторонней от Бограда до Дубровинского. Таким образом, авторы проекта хотят создать транспортное кольцо, чтобы перенаправлять мощные потоки автомобилей в объезд сложных участков. Кроме того, изменения коснутся Обороны и Грибоедова. Ошибки водителей неизбежны, первые дни регулировать движение будут дорожные полицейские.

В департаменте горхозяйства только констатируют факт: без пробок обойтись не получится.

"70 километров дорог мы должны сделать в этом году. За короткий промежуток времени. В том году мы 14 километров делали. Если хотим, чтобы сделали вовремя и качественно, конечно будут заторовые ситуации", - говорит руководитель Департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.

Отсрочка возникла с Коммунальным мостом. Дело в том, что желающих принять участие в аукционе стоимостью 385 миллионов рублей не нашлось. Объявлены новые торги. По оценкам чиновников, приступить к работам должны в середине июня. Тогда и будут перекрывать переправу.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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