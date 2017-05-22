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22.05.17 10:55 Красноярцы начали замерять состав воздуха в краевом центре



Фото
Красноярцы устанавливают у себя на балконах датчики по замеру вредных веществ в воздухе. Акцию запустили в интернете. Игорь Шпехт - отец троих детей, интернет-дизайнер создал сайт, при помощи которого собирает деньги на датчики, находит красноярцев, которые не против разместить устройство у себя на балконе, выкладывает в интернет результаты замеров, с которыми может ознакомиться каждый. Приборы заказывает из Китая у производителя, который создал всемирную сеть мониторинга воздуха. Система выдаёт результаты по СО2 и твёрдым частицам в воздухе. Пока установлен только один датчик, на улице Свердловская. Кстати, он за две недели работы показывал хорошие результаты.

"Мы собираемся сделать глобальную сеть по всему Красноярску, для того, чтобы понимать, откуда идут источники загрязнения. Мы собираемся сейчас делать сайт, и на нем будут выдаваться данные - каждый человек может зайти и посмотреть. После этого мы получим цифры, фактологию, с ними мы можем обратиться в администрацию, чтобы они предпринимали хоть какие-то действия, потому что сейчас никаких действий, никакого плана нет", - говорит автор проекта Игорь Шпехт.
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