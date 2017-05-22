НОВОСТИ | Общество













22.05.17 12:02 В Манском районе убита семья из трех человек





Фото Утром в Манском районе в одном из домов обнаружены тела трех человек. Один из них мужчина, который найден повешенным во дворе, а также женщина и девочка, предположительно 9 лет. На телах по несколько ножевых ранений. По предварительной версии следователей, мужчина сначала убил жену и дочь, а потом свел счеты со своей жизнью. Сейчас на месте происшествия работает наша съемочная группа. Подробности узнаете в 20:45.









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