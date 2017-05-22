НОВОСТИ













22.05.17 12:03 При обрушении в цехе "Сибирской губернии" погиб рабочий





Фото Человек погиб на территории птицефабрики "Сибирская губерния". Там в здании одного из заброшенных цехов произошло обрушение межэтажных перекрытий. Под завалами оказался один человек. Он погиб на месте. Сейчас следственные органы разбираются в причинах происшествия.









АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













