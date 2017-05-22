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22.05.17 12:04 "Енисей" завоевал медали Футбольной национальной лиги



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Последний и важнейший матч в этом сезоне красноярской команде пришлось провести на выезде и без поддержки болельщиков - в гостях у "Нефтехимика". Несмотря на разницу соперников в классе, игра получилась равной и напряженной. "Енисею" удалось вырвать победу лишь в самом конце матча - голами Сергея Самодина на 86-й и на 90-й минуте. В итоге встреча завершилась со счетом 2:0.

В результате "Енисей" закончил сезон набрав 63 очка в 38 матчах. Домой красноярские спортсмены вернулись в статусе бронзовых призёров ФНЛ и настоящих футбольных героев, ведь за все 80 лет своего существования команда не поднималась выше восьмой строчки. А в прошлом году "Енисей" и вовсе был на грани вылета из Футбольной национальной лиги.

"Просто душа болит за красноярский футбол. Достигнут такой результат, которого вообще в истории красноярского футбола никогда такого не было. Поэтому мы просто не могли спать, мы с радостью пришли встречать команду", - рассказывает болельщик.

Сейчас команде предстоит сразиться в стыковых матчах за выход в премьер-лигу страны. Большинство связывают такой оглушительный успех команды с Андреем Тихоновым, который возглавил "Енисей" и стал главным приобретением команды в этом сезоне.

"Без разницы кто нам попадётся. Мы сделали и так большое дело, никто не ожидал, наверное, от нас такого. Поэтому нам без разницы, мы будем выходить и играть свой футбол, который мы умеем. Не будем отбиваться и стоять в своей штрафной, как говориться, автобус ставить. Мы будем играть в футбол", - пообещал главный тренер ФК "Енисей" Андрей Тихонов.

Напомним, право побороться за выход в премьер-лигу "Енисей" завоевал ещё 14 мая в матче с "Тюменью". Тогда, празднуя победу,болельщики красноярской команды запалили около 10 фаеров и едва не сожгли Коммунальный мост. Подобный инцидент может повториться и 25 мая, ведь в этот день первый стыковый матч "Енисей" проведёт на домашнем поле против тульского "Арсенала".

Владислав ТАМОШАСКАС.
АРХИВ 
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