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22.05.17 12:05 Главному тренеру хоккейного "Енисея" исполняется 60 лет





Фото Легенде - 60! Сергей Ломанов, главный тренер хоккейного "Енисея" отмечает юбилей. 5-кратный чемпион мира, 10-кратный чемпион СССР по хоккею с мячом свою тренерскую карьеру начал в середине 90-ых. Сергей Иванович в интервью не раз признавался, что его мечтой было воспитать идеального игрока, и он это сделал в лице собственного сына. Вслед за Ломановым-младшим для сборной России были подготовлены более десятка игроков "Енисея", а сама команда из крепкого середняка поднялась до лидерских позиций в отечественном хоккее с мячом.











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