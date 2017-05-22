НОВОСТИ | Общество













22.05.17 12:07 В сквере на улице Копылова в Красноярске высадили 50 деревьев





Фото Утром в сквере собрались около 200 человек. Это представители правительства края, Заксобрания, двух министерств - природных ресурсов и леса, Рослесзащиты, лесопожарного центра, МЧС, студенты из Дивногорского техникума и школьники. Справились быстро: примерно за час высадили 50 деревьев.



"Лично я сторонник посадки хвойных деревьев. Потому что хочется, чтобы зелено было в городе круглый год. Когда осенью все облетает, у всех нотка грусти присутствует. Одно хвойное, одно лиственное мы посадили. Буду ходить проверять, как они тут прижились, как качественно мы отработали", - говорит первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации Сергей Пономаренко.



Для сквера выбрали 4 породы деревьев: липу, черемуху, березу и ель. Из-за расположения между двумя оживленными трассами саженцам придется здесь нелегко. Особенно хвойным, которые неплохо приживаются в городской среде.



"Недостатки заключаются в том, что город загружен, много транспорта. Много полютантов, которые образуются и забивают устьица на хвоинках. Но так как они красивые, то и рекомендуется садить не экзотику, а наши сибирские", - объясняет директор Центра защиты леса Красноярского края Владимир Солдатов.



Та же липа - листья тоже забиваются вредными выбросами, но они осенью опадают, и те, что весной вырастают новые - более живучие. Высаживали их профессионалы, поэтому и гарантию на приживаемость дают стопроцентную.



Вадим КУЛИКОВ











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