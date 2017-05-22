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22.05.17 12:08 Красноярский дальнобойщик стал чемпионом Европы по армрестлингу





Фото Красноярский дальнобойщик стал Чемпионом Европы по армрестлингу. Турнир проходил в польском городе Катовице. Виталий Лалетин оформил золотой дубль - побеждал соперников как правой, так и левой руками. Сибирский спортсмен выступал в новой для себя весовой категории до 110 килограммов. Рукоборьем чемпион занимается 15 лет. Правда тренироваться иногда приходится раз в месяц. Много времени отнимает работа - Виталий на своей фуре часто бывает в командировках.



"Не готовился вообще. У нас соревнования за соревнованиями были, некогда готовиться было", - говорит чемпион Европы по армрестлингу 2017 Виталий Лалетин.











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