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НОВОСТИ | Общество





22.05.17 17:27 Красноярск встал в многочасовые пробки



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Скорость потока на улице Дубровинского в районе кадастровой палаты в утренний час пик не превышала трех километров в час. Обычно путь на этом участке занимал пять минут, сегодня утром в девять раз больше.

"Здесь никогда нет пробки, когда обычный день. А сегодня от самого 4-го моста", - жалуется житель Красноярска Евгений.

"Я еду от "Роева ручья" 42 минуты! Мост чистый, а вот с моста съехали и началось", -
говорит житель Красноярска Николай Васильевич.

Виной тому закрытие поворота на улицу Декабристов. В выходные там поставили блоки и дорожный знак "Проезд запрещен". Сегодня с утра старый поток в новое русло пытались пустить и полицейские-регулировщики. Теперь въезжать с четвертого моста в историческое сердце Красноярска предлагают за Центральным парком.

Улица Диктатуры пролетариата должна стать объездной. Здесь вывесили специальные знаки о том, что парковка запрещена. Люди по старинке продолжают оставлять машины, поэтому сегодня горячая пора у эвакуаторщиков.Они вывозят неправильно припаркованные автомобили

Схему администрация Красноярска решила поменять заранее, чтобы максимально увести машины с центральных улиц. Ведь вскоре начнутся масштабные работы. Асфальт будут перекладывать на проспекте Мира, улицах Маркса и Перенсона, а на Дубровинского заменят подземные трубы. С середины июня будет недоступен для личного транспорта и старейший мост.

"В связи с тем, что Коммунальный мост будет закрыт на ремонт, основной поток пойдет через Октябрьский и Четвёртый. Данная схема разработана с учетом закрытия Коммунального моста", - сообщает глава управления дорог и благоустройства Игорь Воевалко.

Судя по утреннему коллапсу, жителям города стоит готовиться к худшему. Хотя в департаменте горхозяйства уверяют, что водители просто не привыкли к новым правилам. И вскоре уличный трафик нормализуется.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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