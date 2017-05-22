НОВОСТИ | Общество













22.05.17 17:27 В Красноярске прошла облава на пьяных водителей





Фото



В Красноярске прошла самая крупная облава на пьяных водителей - блокпосты из полицейских экипажей были установлены сразу в четырёх районах города. За два часа в сети сотрудников попались 14 водителей, которые управляли машиной в пьяном угаре, а всего за выходные дни - более 80. Теперь 2 года им предстоит передвигаться пешком или в качестве пассажира, а также выплатить штраф 30 тысяч рублей. К слову, некоторые любители пьяной езды шли на всяческие уловки, чтобы скрыть своё нетрезвое состояние, но это всё равно не помогло им избежать наказания.



"Такие рейды проходят каждые выходные. Также в летний период будут учитываться места массового отдыха горожан, поскольку выезды на шашлыки не редко сопровождаются употреблением алкоголя. Такие факты, к сожалению, есть, и мы будем с ними бороться", - старший инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД Красноярска Ксения Хахулина.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













